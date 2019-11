Soul montre sa première bande-annonce, le nouveau Pixar parle à vos âmes

Disney a dévoilé la bande-annonce de son prochain film d'animation avec Pixar. Le projet s'appelle Soul et nous propose de nous plonger au fin fond de nos âmes, le tout sur une musique très jazzy.

Si vous êtes fan des films d'animation Disney et plus particulièrement des Disney Pixar, cochez d'ores et déjà la date du 24 juin 2020. Disney a en effet révélé Soul, son prochain projet, qui viendra nous faire groover tout l'été. En effet, l'action se passera dans les rues de New-York et de ce que l'on peut déjà voir dans ce premier trailer, c'est que la représentation de la Grosse Pomme est fidèle en tout point à l'originale.

Soul met en scène le personnage de Joe Gardner, un professeur de musique officiant dans un collège et vouant une passion dévorante pour le jazz. Or, au moment où ce dernier est enfin en mesure de vivre son rêve d'artiste, le voilà, à la suite d'une chute, propulsé dans un endroit fantastique... dans lequel il devra réfléchir à la signification d'avoir une âme, le tout en compagnie de 22, une... âme, justement, de moins en moins persuadée des bienfaits de la vie sur Terre.

Derrière Soul, on retrouve le réalisateur de Là-Haut et de Vice-Versa (qui portait sur les émotions), Pete Docter, qui a confié avoir pensé au scénario de ce film il y a 23 ans, lors de la naissance de son fils.

En attendant de connaitre les voix françaises de Soul, on peut déjà vous dire que c'est Jamie Foxx qui prêtera son timbre à Joe. Musique jazz oblige, Disney a fait appel au musicien réputé Jon Batiste, ainsi qu'au duo formé par Trent Reznor et Atticus Ross du groupe Nine Inch Nails, oscarisé avec The Social Network, qui a écrit, aux dires de Disney, une musique "à mi-chemin entre le monde réel et le monde des âmes".