Worlds League of Legends 2019 : Suivez la finale en direct MAINTENANT sur Gameblog !

Comme vous le savez sûrement si vous suivez l'actualité sur Gameblog, la finale des Worlds Championship de League of Legends, se tiendra d'ici quelques minutes à l'Accord Hotel Arena de Paris ! Pour la suivre, rien de plus simple, restez sur Gameblog, bien au chaud et savourez !

La finale des Championnats du monde de League of Legends, qui est rappelons-le, la compétition la plus importante de l'eSport et regardée par des dizaines de millions de personnes dans le monde, aura donc lieu à partir de 13h ce jour.

Elle verra s'affronter les Européens de G2 Esports aux Chinois de FunPlus Phoenix, à "Bercy" dans une ambiance de feu, et où se trouvent également nos envoyées très spéciales, Eva et Eve !

