Joker devient l'adaptation de comics-book la plus rentable de l'histoire

Si Avengers : Endgame détient bel et bien le record du plus gros succès mondial au box-office, l'histoire des origines d'un des plus célèbres ennemis de Batman le détrône dans un autre domaine.

Dans l'industrie du cinéma, il n'y a pas que la finalité et donc le nombre de ventes et le budget accumulé au box-office qui comptent. La rentabilité du film en question l'est tout autant et parfois, on a droit à des coups de génie. Réalisé par Todd Philipps et avec une vision bien particulière du personnage incarné magnifiquement à l'écran par Joaquin Phoenix, Joker n'était pas, à la base, destiné à connaitre le succès qui est le sien aujourd'hui. Il suffit de voir la position de la Warner, qui a partagé les coûts de production (et donc les bénéfices éventuels), pour comprendre que rien ne destinait le clown à remporter tous les suffrages.

Avec un budget de 62 millions de dollars, Joker en a quasiment rapporté un milliard au box-office (956 millions selon Forbes, chiffre qui sera atteint à l'issue du week-end ou au plus tard en début de semaine prochaine). Soit 15,3 fois sa mise de départ. Déjà film classé R le plus rentable au cinéma, le film qui a remporté le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise est désormais l'adaptation d'une bande-dessinée américaine la plus rentable, là aussi, de tous les temps au grand écran.

Le précédent record était détenu par The Mask, défendu avec brio par Jim Carrey, qui avait rapporté 15,3 également (353 millions de dollars) plus que son budget initial (23 millions de dollars). Et notre petit doigt nous dit que le Joker n'a pas fini de glaner les honneurs puisqu'on rappelle que la Warner a décidé de soutenir ce film pour la prochaine cérémonie des Oscars qui se tiendra en février 2020 dans pas moins de seize catégories différentes.