Death Stranding : La bande originale instrumentale disponible

Ce vendredi 8 novembre, c'est l'occasion pour les joueurs PS4 intéressés par Hideo Kojima de se connecter à Death Stranding. Leurs oreilles peuvent aussi en profiter, avec la mise à disposition des musiques originales.

Si notre cher Thomas a surtout retenu les mélodies indie pop de CHVRCHES, Low Roar, The Neighbourhood, Major Lazer ou encore Bring Me The Horizon, il n'empêche qu'il y a également des mélodies instrumentales dans Death Stranding.

Celles-ci ont été composées par le suédois Ludvig Forssell (qui a déjà oeuvré sur Metal Gear Solid V : The Phantom Pain) et se retrouvent désormais disponibles sur la plupart, si ce n'est toutes, les plateformes d'écoute et de téléchargement de musique.

Death Stranding Original Score Soundtrack, ça peut se passer sur :

Et au cas où vous aimeriez connaître la tracklist, la voici :

Once, There Was an Explosion Alone We Have No Future BRIDGES Soulless Meat Puppet Beached Things Chiral Carcass Culling The Face of Our New Hope John An Endless Beach Heartman The Severed Bond Claws of the Dead Fragile Stick vs Rope A Final Waltz Strands Lou BB's Theme Flower of Fingers Cargo High Demens Decentralized by Nature Mules Porter Syndrome Chiralium Spatial Awareness Stepping Stones Frozen Space The Timefall

Death Stranding est disponible sur PS4. Il arrivera sur PC pendant l'été 2020.