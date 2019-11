The Stretchers arrive sur Switch : Les brancardiers se lancent par surprise en vidéo

Parce que les blagounettes plus ou moins débiles et/ou référencées, ça nous connaît chez Gameblog, nous sommes toujours à l'affût d'un petit jeu bien WTF, le genre de truc que l'on ne voit jamais venir, et qui pique instantanément notre curiosité.

Après le sympathique Untitled Goose Game qui aura été téléchargé par la quasi-totalité de la rédaction, la Switch accueille aujourd'hui une nouvelle curiosité avec The Stretchers, un jeu qui, comme son nom l'indique pour les plus anglophones d'entre vous, vous permet d'incarner... des brancardiers.

Comme le dévoile la bande-annonce de lancement disponible dans notre lecteur vidéo ci-dessus, tous les moyens seront bons pour aller secourir les pauvres bougres qui attendront impatiemment votre aide. S'ils savaient... Jouable en solo et jusqu'à six ambulanciers, The Stretchers nous rappelle à quel point les secours se jouent bien souvent du code de la route. Heureusement, l'ambulance que vous aurez à piloter s'avère tout ce qu'il y a de plus indestructible, histoire de ne pas vous prendre trop la tête.

Annoncé et aussitôt rendu accessible, c'est le studio suédois Tarsier, à qui l'on doit notamment Little Nightmares et bientôt Little Nightmares II, qui signe ce drôle de puzzle game.

The Stretchers est donc disponible dès aujourd'hui sur l'eShop de la Switch pour la somme pas si modique de 19,99€. Tout de même. Vous avez remarqué que leurs casquettes rendaient hommage à un légendaire groupe de rock ? Coïncidence ?

Je ne crois pas...