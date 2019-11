Activision veut plus de jeux mobiles basés sur ses franchises

Le directeur de l'exploitation d'Activision, Coddy Johnson a fait quelques déclarations lors du dernier bilan financier. Et l'homme s'est notamment exprimé sur les jeux mobiles.

À voir aussi : Activision : 10 nouveaux jeux en préparation ?

Ainsi Coddy Johnson explique que le jeu mobile va prendre plus d'importance chez Activision et quand on voit le succès de Call of Duty : Mobile on peut comprendre cette décision :

Un tiers de nos activités sont déjà mobiles. Nous avons la plus grande présence de jeux mobiles en occident. Nous voulons donc miser la-dessus.



Le mobile est une occasion énorme, et nous ne pensons pas seulement pour Call of Duty et Diablo Immortal.



Les types de jeux AAA que nous faisons sont prêts à fonctionner sur mobile en raison de l'amélioration des capacités de calcul et graphiques [des appareils mobiles].





Voila qui va faire plaisir aux "hardcore gamers". On se souvient tous de l'accueil très froid de Diablo Immortal l'année dernière.

Rappelons tout de même que Call of Duty Mobile compte 100 millions de téléchargements, ce qui est tout simplement énorme. De quoi effectivement faire réfléchir l'éditeur.

[Via]