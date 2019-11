Chorus : Un aperçu jouable pour le jeu-comédie musicale

Si vous faites partie de ces gens qui aiment quand ça chante et que ça danse, alors vous devez sûrement suivre Chorus : An Adventure Musical depuis son annonce. Peut-être l'avez-vous soutenu sur FIG. Et pourquoi pas l'essayer ?

Tout le monde le sait : l'un des meilleurs épisodes de Buffy contre les Vampires, c'est celui de la comédie musicale. Quand les choses sont bien écrites et composées, c'est tout de suite très agréable. Cela peut même devenir culte. Et c'est tout ce que l'on souhaite à Chorus : An Adventure Musical, qui compte bien intégrer ce style à un jeu d'aventure, avec panache, et la collaboration d'Austin Wintory pour les mélodies.

À quelques heures de la clôture d'une campagne FIG déjà victorieuse, Summerfall Studios vous propose un avant-goût de l'expérience, un "proof of concept", comme on dit. En vous rendant sur cette page, vous aurez donc la possibilité de télécharger et installer sur votre PC une séquence démontrant les intentions de Chorus : An Adventure Musical.

On y retrouve Grace, l'héroïne du jeu ayant hérité de la voix de Laura Bailey (qui de Bloodrayne à The Last of Us Part II affiche un CV impressionnant côté doublage), face à Persephone, campée quant à elle par Mary Elizabeth McGlynn (interprète de nombre de chansons de la série Silent Hill). Comme prévu, ça s'égosille. À noter que ce ne sera pas dans le jeu final.

Vous pouvez le voir avec notre extrait de gameplay ci-dessus, il faut savoir choisir les bonnes réponses pour faire pencher la balance de la battle et ne pas foncer tête baissée vers une seule attitude. Y parviendrez-vous ?

Chorus : An Adventure Musical n'est pas attendu avant la fin de l'année 2021 sur PC.