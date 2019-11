Disney+ : Le service de streaming daté en France

L'offre de Disney pour profiter de son catalogue de films et séries n'importe où en streaming était programmée pour 2020 sur notre territoire.

Aux États-Unis, au Canada, le service de vidéos à la demande en streaming de Disney sera disponible ce mardi 12 novembre 2019. Vous le saviez déjà et beaucoup d'entre vous espéraient que l'attente pour profiter des films, séries et documentaires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic ne prendrait pas trop de temps pour débarquer chez nous.

Disney+ sera finalement disponible en France le 31 mars 2020. Une date qui concerne également l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne, pour le moment. La firme précise que le contenu peut varier d'un territoire à l'autre, il faudra donc vous attendre à ce que certains ne fassent pas le voyage. Le tarif de l'abonnement n'a pas encore été précisé. Et si la conversion magique s'applique, il devrait tourner aux alentours de 7 euros par mois.

Maintenant, est-ce que les plus impatients sauront mettre un verrou sur leur VPN d'ici là et ronger leur frein avant de regarder, par exemple, The Mandalorian, qu'un certain nombre s'amuseront à spoiler sur les réseaux sociaux ? Ceci est une autre histoire...