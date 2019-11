Super Smash Bros. Ultimate dépasse le maître Street Fighter II au niveau des ventes

Les records, c'est bien connu : c'est fait pour être battus. Ou pour être compilés dans un livre vantant subtilement les bienfaits d'une boisson irlandaise brune et épaisse sans avoir l'air de lui faire de la publicité. Mais ceci est une autre histoire...

En matière de records, justement, il en est un qui tenait bon la rampe : jusqu'alors, l'emblématique et cultissime Street Fighter II était le jeu de baston le plus vendu de l'histoire, et pour cause. Véritable phénomène de société et roi de l'arcade, cette suite qui devait ne pas en être une aura contribué à poser bon nombre de base toujours d'actualité en 2019.

Avec ses 15,5 millions d'exemplaires écoulés toutes versions confondues, le jeu de Capcom trônait depuis belle lurette au sommet du monde, en attendant l'éventuel challenger qui viendrait gentiment le chatouiller. Sauf qu'aujourd'hui, le roi n'est plus, en tous cas dans les charts, puisque le dernier rapport financier de Nintendo recense 15,7 millions de Super Smash Bros. Ultimate dans la nature, devenant de facto le jeu de combat le plus vendu de l'histoire.

Si rien n'indique que cette performance permettra à Masahiro Sakurai de prendre enfin un peu de repos, la série dans son ensemble s'octroie une autre première place, en devenant dans le même temps la série de jeu de combat la plus vendue au monde, avec 53 millions d'exemplaires écoulés depuis la sortie du premier épisode sur Nintendo 64 en 1999.

Sachant que l'arrivée du classieux Terry Bogard n'est qu'une étape de plus dans l'extension permanente du roster de cet épisode ultime, la route du succès pourrait bien s'avérer sans fin...