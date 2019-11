AO Tennis 2 se révèle dans un trailer et livre sa date de sortie

BIGBEN et le studio Big Ant remettent le couvert avec AO Tennis 2, qui vient d'être annoncé. Après le premier volet, puis une version internationale, une nouvelle version du jeu de tennis made in Australia fait donc son apparition en images et en vidéo.

Et, ô chose incroyable, le titre sera prêt à temps pour l'Open d'Australie en janvier prochain, puisqu'il déboulera précisément le 9 janvier 2020 sur toutes les consoles actuelles et PC. Le tournoi débutant le 20 du même mois.

Comme d'hab, et sans jurer de rien sur ses qualités intrinsèques, il sera possible dans AO Tennis 2, de faire progresser leur joueur jusqu'en haut du classement grâce à un nouveau mode carrière "enrichi d'une dimension narrative".

Mieux même, s'il vous arrive des bricoles en dehors des courts de tennis, cela pourrait influer sur vos performances tennistiques... On demande à voir évidemment. Il sera aussi possible d'utiliser l'éditeur de contenus de Big Ant, permettant de personnaliser tous les éléments du jeu. Mieux encore, tous les contenus déjà créés pas les utilisateurs depuis la sortie du premier opus en 2018 seront disponibles dans AO Tennis 2 : près de 20,000 joueurs et plusieurs centaines de courts ont été créés.

AO Tennis 2 inclut évidemment une sélection de joueurs parmi les plus en vue de l'ATP et de la WTA, dont Rafael Nadal, Ash Barty (les deux en couv), Angélique Kerber et d'autres. Jeu made in Sustralie oblige, "toutes les étapes de l'édition 2020 de l'Open d'Australie seront également disponibles dans le jeu, permettant ainsi de jouer en parallèle de la compétition pour encore plus d'authenticité".

AO Tennis 2 arrivera donc le 9 Janvier 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.