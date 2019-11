Monster Hunter World Iceborne : La collaboration avec Resident Evil 2 va démarrer

Le jeu le plus vendu de l'histoire de Capcom est toujours partant pour un partenariat. Comme on le savait déjà, il va faire appel à Resident Evil 2. Il rappelle aussi Alloy de Horizon Zero Dawn pour la mise à jour de novembre.

Monster Hunter World : Iceborne, glorieuse extension un poil enneigée du non moins glorieux Monster Hunter World permettra d'accueillir à partir de ce vendredi 8 novembre à 01h00 un événement Resident Evil 2. Cela donnera accès à des quêtes spécifiques et des équipements spéciaux, à condition d'être un chasseur de rang 20, et de fabriquer des armures de Leon et Claire, en plus de trois pendentifs. Sans oublier du mobilier aux couleurs du remake du survival horror de 1998.

Plus tard, à partir du 21 novembre, c'est Horizon Zero Dawn : The Frozen Wilds qui fera un crochet par le Nouveau Monde sur PS4. Les joueurs de rang Maître 24 ou plus seront autorisés confectionner un fusarbalète aux allures de Stormslinger et de l'équipement aux couleurs de l'extension de Horizon Zero Dawn. Mais plus de détails sont attendus d'ici là.

Monster Hunter World est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Monster Hunter World : Iceborne arrive sur PC le 9 janvier prochain.