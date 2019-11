Pokémon GO : Les Boss de la team Rocket déboulent en images et vidéo

C'est aujourd'hui que Niantic et The Pokémon Company annoncent l'arrivée dans Pokémon GO des boss de la Team Go Rocket Sierra, Cliff, et Arlo. Si vous êtes au fait de tout ceci, cela devrait forcément vous parler.

Comment ceci va-t-il se dérouler concrètement ?

Simple : en récoltant des composants mystérieux après avoir battu les forces de la Team Go Rocket, les dresseurs devront assembler des Rocket Radars pour traquer et combattre ces dirigeants qui se cachent dans l'ombre.

Mais ce n'est pas tout, puisqu'en complétant les tâches de recherche spéciale, les dresseurs auront l'opportunité de défier le célèbre patron de la Team GO Rocket, Giovanni !

Voilà, merci.