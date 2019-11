Diablo 4 : Du cross-play pour le hack 'n' slash de Blizzard ?

Diablo IV soulève bien des questions chez les fans et les joueurs de tout poil. Forcément, celle qui concerne la possibilité des joueurs PC, PS4 et Xbox One de se rencontrer, est sur les lèvres. Et nous avons un début de réponse à ce sujet.

Le journal Telegraph a demandé à Blizzard ce qu'ils comptaient faire pour que les joueurs PS4, Xbox One et PC puissent éventuellement se rejoindre sur les mêmes parties. Et la réponse est claire, nette et précise à ce sujet :

Nous sommes très excités par le cross-play. Il y a encore des détails techniques sur lesquels travailler avec les constructeurs, mais c'est notre but d'être cross-Play.

Cela ne veut pas dire que le cross-play sera effectivement de la partie mais cela constitue de même une lueur d'espoir. Il s'agit d'une fonctionnalité de plus en plus réclamée par les joueurs. Mais cela pose parfois quelques problèmes d'équilibrage. Notamment sur les FPS, où la souris est tout de même un atout indéniable pour le joueur moyen.

Diablo 4 est prévu sur PC, PS4 et Xbox One à une date inconnue.