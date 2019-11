Gris : Le jeu de Devolver plagié par une application pour mobiles

Pour les esprits créatifs et novateurs de ce monde, la vie n'est pas toujours simple : après des années de réflexion et des nuits blanches passées à oeuvrer dans le plus grand des secrets pour accoucher d'un jeu unique, Internet ne semble avoir parfois besoin que de quelques heures pour pondre une version plus ou moins approchante.

À voir aussi : Kunai annonce son report à 2020 avec un nouveau trailer de gameplay

C'est malheureusement la triste réalité qu'est actuellement en train de vivre le studio Nomada, qui nous avait offert un certain Gris à la fin de l'année 2018 : comme en atteste un tweet de l'éditeur Devolver, une application baptisée The Fabulous, et qui se donne pour mission de vous débarrasser de vos mauvaises habitudes pour en développer de meilleures, s'est quelque peu inspirée de l'esthétique et d'une scène du jeu pour faire sa promo :

The Fabulous app (@GetTheFabulous) ripped off GRIS and is reminder to all devs to be mindful of big companies and brands stealing creative work from smaller studios. pic.twitter.com/scg20wt4Vj - Devolver Digital (@devolverdigital) November 5, 2019

Contacté par les bons soins de Gamasutra, le patron de Fabulous Sami Ben Hassine reste droit dans ses bottes et invoque des "similitudes non-intentionnelles", ce en quoi la vidéo comparative de Devolver ne plaide clairement pas.

Au vu des réponses listées sous la vidéo, Devolver semble ne pas vouloir porter plainte pour le moment, privilégiant une résolution directe en consultant le développeur de l'application incriminée. En attendant, Gris est toujours vraiment disponible sur iOS, Mac, PC, et Switch.