Planet Zoo : Le trailer de lancement rugit de plaisir

Planet Zoo se lance ce jour en vidéo, en même temps que le titre de gestion voit le jour dans les meilleures boutiques en ligne et en version physique en France et en pays de Navarre. L'occasion de rugir de plaisir ?

Si notre TEST de Planet Zoo n'est pas encore en ligne, c'est qu'il est en "cours de progression" à l'heure actuelle. C'est qu'il faut en prendre soin de ces petites bêtes et de tous ces stupides humains qui viennent les admirer dans les zoos.

Comme vous le savez, ce sont les développeurs de Planet Coaster (Frontier Developments), qui s'y sont collés et qui ont donc pondu ce qui sera sans doute un excellent jeu dans le genre, avcec des milliards de détails et une IA qui semble au poil (huhu).

Rappelons que dans Planet Zoo, les joueurs vont sillonner le monde pour construire le zoo le plus fascinant de l'univers et prendre soin d'une ménagerie d'animaux vivants qui pensent, ressentent et explorent le monde qui les entoure. Pour cela, vous pourrez avoir droit à un parc existant, mais également les modes Franchise, Carrière, Défi et Sandbox, et plus de 70 animaux au lancement.

La bande-annonce de lancement dévoile également le thème de l'Asie de l'Est, de nouveaux animaux comme le panda géant, le pangolin chinois et le flamant rose, ainsi que d'autres attractions telles que la gondole.

Le communiqué annonce également ceci : "Avec plus de 70 animaux au lancement, six biomes, des conditions météorologiques variées et un cycle complet jour et nuit impactant la gestion des zoos et le bien-être des animaux, les joueurs développeront leurs compétences et leurs connaissances tout au long de leur partie."

Bref, de quoi faire plein de TRUCS sympas !