Worlds League of Legends 2019 : France TV Sport retransmettra l'événement

Pour une première, elle est de taille, les aminches. En effet, Francetv sport retransmettra la finale des Worlds de League of Legends, ce dimanche 10 novembre à partir de 13h sur ses plateformes numériques, en direct depuis l'AccorHotels Arena à Paris.

Rappelons que la Finale des Championnats du monde opposera l'équipe européenne G2 à FunPlus Phoenix provenant de Chine.

Créés en 2011, les Championnats du monde de League of Legends est le tournoi international annuel le plus prestigieux, lors duquel s'affrontent les meilleures équipes de toutes les régions du globe afin de remporter la Coupe de l'invocateur et de décrocher le titre de champion du monde. Chaque année, la compétition prend toujours plus d'ampleur et se déroule dans les plus grands stades du monde. Cette année, les équipes se sont retrouvées en Europe pour s'affronter et finiront en apothéose à Paris !

Et ce n'est pas tout, puisqu'avant le Live de la Finale dimanche 10 novembre, le site Francetv sport "se met à l'heure de l'egaming pour décrypter le phénomène de société que représente ce jeu. Focus également sur les équipes qualifiées, à savoir l'équipe européenne G2 et l'équipe chinoise FunPlus Phoenix".

Le site vous permet aussi de découvrir également dans un contenu original Francetv sport, les témoignages de Yannick Agnel, double Champion olympique de natation, et de Julien Benneteau, Capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, tous les deux directeurs sportifs d'équipe d'esport.

Bref, une bien bonne idée qui fait encore avancer l'eSport chez nous. Nos deux reportrices de choc, Eva et Eve seront sur place pour nous faire vivre tout ceci en direct sur Twitter, Instagram et sur Gameblog évidemment !