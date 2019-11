Super Smash Bros. Ultimate : Un livestream dédié à Terry Bogard annoncé pour demain

Alors que le calendrier et le temps qui passe nous rapprochent chaque jour un peu plus de l'arrivée du classieux Terry Bogard parmi le roster de Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai semble avoir envie de siffler la fin de la récréation et de reprendre les choses en main.

Et à tout Seigneur, tout honneur, puisque le très fatigué Trazom Sakurai annonce aujourd'hui un événement centré sur le représentant des Fatal Fury et donc l'autre école de la baston de rue via un livestream de... 45 minutes. Carrément.

Mais il ne sera pas uniquement question de Power Waves et autres Crack Shoots durant ces trois quarts d'heure de présentation, puisque nous devrions également en apprendre un peu plus sur la mise à jour 6.0 de Super Smash Bros. Ultimate, qui rééquilibrera comme à chaque fois un roster en constante expansion.

Pour découvrir le père Bogard en mouvement, il faudra revenir ici-même dès demain, à 14 heures pétantes. On vous y voit ?

En revanche, n'espérez pas y découvrir un indice sur le prochain combattant disponible en DLC : Nintendo a d'ores et déjà précisé que son sort ne sera pas évoqué.