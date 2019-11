Chorus : La comédie musicale vidéoludique financée

Début octobre, Summerfall Studios, fondé par l'un des scénaristes de Dragon Age et un producteur des rééditions de grands classiques du CRPG, annonçait son premier projet, en recherche de fonds. Bonne nouvelle, l'argent est là.

Chorus : An Adventure Musical, c'est un jeu déjà atypique. Et pour cause, puisqu'il s'agira d'une comédie musicale. Et pas du petit boulot. Participent tout de même le compositeur Austin Wintory et deux voix célèbres de notre industrie, le bellâtre Troy Baker et Laura Bailey.

L'idée et le casting ont l'air d'avoir séduit, étant donné que la somme de 600.000 dollars qui était demandée par la campagne FIG de Chorus : An Adventure Musical lancée le 12 octobre dernier a été récoltée. Les cinq jours restants devraient donc se révéler un poil moins stressants. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas d'objectifs à atteindre pour du bonus.

Voici les paliers qui, s'ils étaient atteints, offriraient un peu plus que ce qui est prévu, avec un peu tout et n'importe quoi :

650.000 dollars : romances avec Freddie et Pan

700.000 dollars : Plus de chansons, une quête supplémentaire avec le Minotaure et plus d'allitérations

725.000 dollars : Un documentaire making of et un livestream karaoké avec des invités

750.000 dollars : Plus de doublages, David Gaider anime une partie de Donjons & Dragons en direct

900.000 : Jeu doublé intégralement

Vous êtes prêts à payer pour ce genre de jeu ? Chorus : An Adventure Musical est prévu pour la fin 2021 sur PC.