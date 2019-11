Pour John Romero les jeux n'ont jamais été aussi bons que maintenant

Monument du jeu vidéo, développeur émérite et papa du FPS moderne, les déclarations de John Romero sont toujours intéressantes à analyser. Voici donc ses dernières déclarations sur les jeux modernes.

On le sait Reddit est un bon moyen pour les développeurs et les gens de l'industrie du jeu vidéo pour faire passer des messages. Cette fois c'est ce brave Romero qui s'y colle et qui déclare :

Les jeux sont incroyables de nos jours. Bien meilleurs qu'ils ne l'ont jamais été. Ce n'est pas seulement à cause des graphismes mais aussi parce que le langage du design a beaucoup évolué. Et les jeux ne cessent de s'améliorer.



On m'a demandé de refaire Daikatana ou d'en faire une suite, mais l'idée n'est pas du tout viable. Lorsque Daikatana est sorti, l'industrie a dénigré le jeu. Même si cela fait 20 ans, la stigmatisation n'a pas disparu. Beaucoup de gens aiment le jeu et me posent des questions à ce sujet, mais aucun éditeur ne paierait pour une suite ou un remake (à ma connaissance).





Outre l'appel du pied pour trouver (potentiellement) un éditeur Romero ne semble pas plein rancoeur comme d'autres pontes du milieu.

Notons que la famille Romero reste très prolifique puisque sa femme Brenda Romero est actuellement sur le développement du très intriguant Empire of Sin qui nous avait fait de l'oeil lors de son annonce à l'E3 2019.