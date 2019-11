Dragon Quest Builders 2 s'offre une nouvelle démo, et elle est ÉNORME

La plupart du temps, la sortie d'un démo précède de peu l'arrivée de la version finale d'un jeu, histoire de vous faire passablement saliver, d'activer les bonnes zones du cerveau, et de vous couper dans votre élan. Le but étant de vous rendre accro à une formule bien huilée.

Et il y a les autres, ceux qui planifient leurs mouvements sur le temps long, où qui peinent à atteindre leurs objectifs chiffrés, et tentent de s'offrir un second élan, même tardif. Avec plus d'un million d'exemplaires déjà distribués, difficile de ranger Dragon Quest Builders 2 dans la seconde catégorie.

Et pourtant, le jeu de construction qui n'a jamais puisé son inspiration dans Minecraft tente de continuer sur sa bonne lancée en sortant de son chapeau cubique une toute nouvelle démo, comme nous le dévoile Nintendo of America, bien que cette dernière soit également disponible sur PlayStation 4, y a pas de raison :

Hungry for adventure, building, & uniting unique villagers against evil bad guys? Check out the new #DQBuilders2 JUMBO DEMO, available tomorrow on #NintendoSwitch eShop!

This super-sized demo lets you play up until Furrowfield Island! pic.twitter.com/wBxIWaUhEi