Death Stranding : Nos 10 conseils (sans spoilers) pour ne pas laisser d'avis de passage

Alors que vous avez pu découvrir notre verdict tant attendu sur le nouveau jeu de Hideo Kojima qui ne l'était pas moins (TEST de Death Stranding : Le porteur d'histoires), vous êtes encore assez nombreux à vous demander si Death Stranding est vraiment fait pour vous. Dommage : la réponse ne se trouve pas ici, puisque nous nous adressons aujourd'hui à ceux qui ont déjà décidé d'arpenter cet univers étrange et solitaire dans les bottes trouées de Sam. Voici donc nos 10 conseils de livreurs aguerris pour ne pas recevoir de réclamation.

1. Préparez votre matériel

Chaque livraison vous obligera à visiter de nouveaux coins encore inexplorés, et il faudra donc être en mesure de faire face aux caprices de la nature qui se moque de vos tracas. La préparation est donc le secret d'une livraison réussie : avant de partir à l'aventure, faites le tour de votre inventaire et assurez-vous de disposer d'au moins une échelle et d'une corde pour ne pas avoir à faire le grand saut. Une gourde bien remplie vous évitera de tomber de fatigue en cours de route, tout comme les poches de sang vous permettront de résister plus longtemps aux attaques ennemies.

2. Vérifiez le niveau d'huile

Chaque élément de votre inventaire peut s'abîmer avec le temps, mais aussi à cause des conditions climatiques : à force de parcourir le monde avec la même paire de bottes, il se peut que cette dernière vous lâche inopinément. Surveillez donc vos jauges d'usure avant de partir, et renouvelez ou emportez avec vous le matériel qui pourrait se briser en cours de route. La route peut parfois s'avérer bien plus longue et tortueuse que vous ne l'auriez imaginé...

3. Chacun sa route, du moment qu'elle est tracée

Votre lieu de livraison sera toujours indiqué sur la carte de votre bracelet : avant de foncer tête baissée, examinez-la et tentez de repérer les routes les plus faciles à emprunter. Évitez si possible les zones avec trop de dénivelés, et surtout, utilisez votre outil de traçage pour établir des points de passage tout le long du trajet : la topographie des différents environnements vous amènera souvent à dévier de votre trajectoire, et il est toujours très utile de pouvoir se reposer sur un tracé fiable, sans quoi vous pourriez bien parcourir quelques kilomètres dans la mauvaise direction... Une fois arrivé à destination, le chemin emprunté sera conservé, et plus facile à retrouver.

4. Laissez place à l'imprévu

Lors de vos livraisons, vous croiserez un nombre incalculable de marchandises et autres matériaux abandonnés à leur triste sort : laissez-vous un peu de place libre afin de récupérer ce qui vous intéresse le plus pour ensuite profiter de nouveaux équipements une fois arrivé au prochain refuge. Au pire, vous pourrez toujours les stocker sur place pour les utiliser un peu plus tard, une fois votre livraison terminée. Les joueurs vous précédant auront également pu égarer leurs marchandises, et vous marquerez toujours des points en redéposant celles-ci dans un casier.

5. L'Enfer, ce n'est pas toujours les autres

L'aspect communautaire de Death Stranding vous permet notamment de vous reposer en partie sur vos camarades de jeu, que vous ne croiserez pourtant pas physiquement : une fois connectée au réseau chiral, une région vous dévoile les items déjà installés par les autres livreurs. Échelles, ponts en véhicules deviennent alors immédiatement visibles et accessibles, et faciliteront grandement votre progression dans la zone concernée. Des stations de recharge pour vos véhicules et exosquelettes pourront également vous servir de points d'étape. Et si ces dernières ne vous semblent pas bien placées, il suffit de les démonter pour rectifier le tir d'un livreur trop pressé.

6. Contribuez à l'effort de guerre

De la même manière, vos créations et objets laissés sur le sol profiteront tout autant à ceux qui passeront derrière vous, et il y a de fortes chances que les éléments vous posant problème entravent leur progression. Ainsi, si vous décidez d'ériger un pont à un endroit précis, il servira à bien d'autres aventuriers qui pourront même renforcer sa structure en y déposant leurs propres matériaux, afin que tout le monde profite de cette montée en gamme, vous le premier.

7. Jouez les gentlemen cambrioleurs

Pour ce faire, il faudra bien souvent ramasser une grande quantité de matériaux, des marchandises de plus en plus lourdes, qui handicaperont votre progression, surtout si les dénivelés s'invitent sur votre route. Mais s'il reste possible de les ramasser en chemin, les campements ennemis débordent de ces précieuses ressources. Trouvez donc un casier pour les entreposer aux alentours, et infiltrez discrètement le camp pour le dépouiller en bonne et due forme, avant de tout rapatrier vers la base la plus proche. Vous accumulerez ainsi un trésor de guerre qui s'avérera bien utile lorsqu'il vous faudra investir de grandes quantités de métaux et céramiques dans la reconstruction routière, ou la production d'armes coûteuses.

8. Re-cy-clez, c'est pour votre bien

D'ailleurs, l'une des sources quasiment inépuisables de ces précieuses matières premières, c'est votre propre équipement : une fois ce dernier abîmé par les intempéries ou vidé de son contenu (poche de sang, armes en tous genres, bottes de marche...), mieux vaut le déposer pour recyclage à une borne disponible plutôt que de polluer l'environnement qui se porterait très bien sans vous, merci pour lui. En plus de faire de vous un chic type, le recyclage vous permet de récupérer immédiatement des matériaux qui seront ensuite disponibles dans toutes les bornes de Death Stranding, une astuce ô combien pratique pour les adeptes de la téléportation, qui vous oblige à laisser votre paquetage derrière vous.

9. Copain Comme Pas 2 (CCP2)

Si les refuges de l'UCA ou de Fragile Express constituent des points d'étapes dans lesquels vous pouvez livrer vos marchandises et accepter de nouvelles commandes, il ne faudrait pas oublier qu'ils abritent bien souvent une chambre privée. Bien pratiques, ces dernières vous permettent de retrouver l'énergie de vos vingt ans, de voir vos niveaux sanguins gonflés à bloc, et de recharger véhicules et exosquelettes avant de reprendre la route. Et quoi de plus pratique que de disposer de tous ces services au creux de la main ? C'est là qu'intervient le CCP2 : un outil magique qui vous permet de profiter de tout le confort moderne suscité où bon vous semble. Librement transformable en station de charge, abri anti-pluie ou chambre de repos, cet item vous sauvera plus d'une fois la mise si vous l'emmenez avec vous.

10. Ne soyez pas plus bête que les autres

Réceptacles de chairs destinés à abriter une certaine forme de narcissisme, les humains que nous sommes auraient tendance à se croire toujours plus malin que le quidam lambda. Manque de chance pour votre amour-propre : c'est rarement le cas. Désolé. Mais ce n'est finalement pas si grave, puisque vous pourrez tout de même profiter de la trace de vos semblables pour en tirer de précieux enseignements. Si vous tombez sur un parking de véhicules savamment rangés, c'est qu'il vaut sans doute mieux continuer à pied. Un cours d'eau recrache des paquets par dizaines ? Le courant est sans doute très, voir trop fort. Ne faites pas la même erreur, et profitez de leur funeste destin pour vous épargner le même sort.