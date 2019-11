Yakuza 7 Like a Dragon aura bientôt une démo, les premières infos

Jusqu'à présent, seuls les joueurs qui se sont rendus au Tokyo Game Show 2019 ont eu la possibilité de s'essayer à Yakuza : Like a Dragon. Bonne nouvelle pour les fans de Yakuza et les curieux, une version d'essai du RPG sera bientôt mise à la disposition de tous les joueurs PS4.

Le site du magazine japonais Famitsu rapporte que le Ryu Ga Gotoku Studio a récemment annoncé la mise à jour prochaine d'une démo de Yakuza : Like a Dragon (titre également connu sous le nom de Yakuza 7). Famitsu explique qu'à quelques détails près, le contenu de cette version d'essai sera le même que celui de la démo.

Un prompt pourra par exemple apparaître alors qu'un des personnages du joueur lance une attaque. Si ce dernier appuie sur le bon bouton, il pourra donner un coup de plus et donc faire plus de dégâts. Autre possibilité offerte par cette démo, celle d'activer le mode automatique en appuyant sur L2. Ce mode automatique permet de sélectionner le comportement des personnages en cours de combat.

Autre différence avec la démo TGS, l'héroïne du jeu rejoint le groupe une fois que le joueur a atteint l'agence de recrutement Hello Work. Famitsu conseille donc aux personnages qui ont joué à la démo TGS de se rendre directement chez Hello Work en début de démo. Une fois cette héroïne débloquée, il est possible de retourner chez Hello Work pour faire d'elle une "idol" (les emplois de Yakuza 7 correspondent aux classes des personnages) et débloquer les attaques et compétences liées à ce job.

À l'heure où sont écrites ces lignes, la démo de Yakuza 7 n'a pas de date de mise en ligne annoncée au Japon. Nous vous tiendrons évidemment au courant de sa disponibilité. Comme toujours, cette démo japonaise pourra être téléchargée depuis la France et le reste du monde par tous les joueurs disposant d'un compte PSN japonais.

Les Yakuza ayant généralement le droit à une démo en occident, il est possible d'imaginer que cette démo finira par être disponible sur les PSN européen et américain. Il faudra certainement attendre plusieurs mois avant que cette version traduite (en anglais au moins) arrive.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon est prévu pour le 16 janvier 2020 au Japon. En Europe, le jeu n'a pas encore de date de sortie précise. SEGA a simplement indiqué qu'il sortira sur les PS4 du vieux continent en 2020.