Overwatch World Cup : La France termine 4e après une victoire contre la Corée du Sud

À Anaheim, l'Equipe de France a réalisé l'impossible dans le tournoi de la Coupe du Monde d'Overwatch. L'équipe est arrivée jusqu'en demi-finale alors qu'elle avait été placée dans le "groupe de la mort". On fait le tour.

À l'international, les fans d'Overwatch donnaient peu cher de la peau de l'Equipe de France : elle était placée dans le groupe de la Corée du Sud, grande favorite et triple tenante du titre, ainsi que les Etats-Unis, la Suède et le Royaume-Uni (encore une fois). Mais dans cette phase de groupes, l'équipe, presque entièrement composée de rookies en Contenders et de SoOn et Hyp, a battu l'équipe que tous pensaient imbattable, la Corée du Sud.

HISTORIQUE !!!!



La France est la première équipe à battre la Corée du Sud en Coupe du Monde !



Après une défaite d'entrée de jeu face aux USA, le VI Française se paye la Corée du Sud pour se racheter. Tout est pardonné !#avecle6 🇫🇷 pic.twitter.com/iNnT5myH0k - Équipe de France OW (@avecle6) November 1, 2019

La France a pris la troisième place de son groupe et s'est qualifiée en playoffs, c'est-à-dire en quarts de finale, où elle a battu le Pays-Bas 3-1.

Mais ensuite, ce momentum s'est arrêté et l'équipe a perdu la demi-finale 1-3 contre la Chine. Une performance plus qu'honorable qui, on l'espère, aura mis en lumière les talents français présents dans la ligue européenne.

Pour ce qui est des autres équipes, la grande finale n'a pas été emportée par la Corée du Sud, pour la première fois depuis la création d'Overwatch, mais par les Etats-Unis, territoire de l'Overwatch League. L'équipe était notamment composée du MVP de la saison, qui est donc considéré comme le meilleur joueur actuellement : Sinatraa. Il a d'ailleurs été élu MVP de la Coupe du Monde, histoire de terminer sa saison compétitive en beauté.