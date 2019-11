BlizzCon : Diablo IV est la première annonce dévoilée, retour "à des bases plus sombres"

La BlizzCon s'est lancée sur la bande-annonce sanglante du prochain opus de Diablo, intitulée comme prévu Diablo IV. Ambiance Halloween pour donner le ton.

En-dehors de la scène principale de la BlizzCon, un panneau a été posé aujourd'hui, pour l'ouverture de la BlizzCon, avertissant les spectateurs que des images violentes feraient partie de la cérémonie d'ouverture. Nous n'avons pas passé longtemps à nous demander pourquoi, après la bande-annonce de Diablo IV que vous pouvez voir juste ci-dessus.

Luis Barriga, game director de Diablo IV, a parlé du jeu sur scène (non sans une pointe de stress) en commençant par dire que ce jeu "reviendra aux bases plus sombres de la licence". Il a ensuite précisé qu'un mode PvP était prévu et que les victoires seraient difficiles.

Enfin, le dernier mot représentatif du prochain opus était "Héritage" : du contenu de Diablo III sera de retour dans le nouveau volet, et il s'adressera principalement à ses fans de la première heure. Un parti pris propre à l'esprit de Blizzard.

Il sera possible de jouer Barbare, Sorcière et Druide. Le jeu sera disponible sur PC, Xbox One et PS4.