Reggie Fils-Aimé révèle quel a été son jeu préféré durant ses années chez Nintendo

Désormais retraité de la vie politique déoludique, l'ex-preneur de noms et botteurs de postérieurs en chef Reggie Fils-Aimé est maintenant un peu plus libre de ses propos, et peut notamment étaler ses préférences sur la place publique, ce qu'il ne s'est pas empêché de faire.

C'est lors de son cours à l'université de Cornell à New York que l'ancien patron de Nintendo of America a été interpellé à de nombreuses reprises par les étudiants, qui en ont profité pour l'assaillir de questions, et notamment sur son jeu préféré lors de son passage chez Nintendo, qui doit donc être sorti quelque part entre 2006 et 2019 :

Je dirais The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Je suis un grand fan de la saga Zelda, je l'ai toujours été. J'ai adoré A Link to the Past, et je pense que les développeurs ont réussi quelque chose de phénoménal en changeant les conventions de la série avec Breath of the Wild.

La réponse agrémentée de hurlements dont seuls les américains ont le secret est à visionner ci-dessus, sur la chaîne YouTube de l'université.

Et vous alors ? Quel est votre jeu favori durant votre passage chez Nin... Ah non en fait, on a rien dit.