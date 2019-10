Epic Games Store : Costume Quest et SOMA gratuits, 2 autres jeux offerts la semaine prochaine

Toutes les semaines, Epic Games propose via son store PC de quoi alimenter les joueurs sans qu'ils aient à s'inquiéter pour leur porte-monnaie. Aujourd'hui, vous allez vous faire peur en costume - bon timing. Dans sept jours, un peu moins.

Nous sommes le jeudi 31 octobre, et vous pouvez vous rendre sur l'Epic Games Store, vous y connecter, et réclamer SOMA et Costume Quest jusqu'à la semaine prochaine sans lâcher ne serait-ce qu'un centime. Cela fait plaisir, n'est-ce pas ?

Eh bien imaginez que ce n'est pas terminé. Ca ne finit jamais. À partir du 7 novembre et jusqu'au 14 novembre, les joueurs auront tout le loisir de télécharger gratuitement Nuclear Throne et Ruiner. Deux expériences - un Rogue-like et un twin stick shooter - qui ont pour particularité d'être, chacun à sa manière, assez difficiles.

Un peu de rage, et donc de la sueur, après vous être gavés de bonbons au lendemain de cet Halloween, le bon plan.