PGW 2019 : On fait le tour du stand Bandai Namco, lourd les frérots !

Notre dernier tour de stand de l'édition 2019 de la Paris Games Week est arrivé. Et c'est donc à l'éditeur japonais Bandai Namco que revient le bonheur de clôturer nos aventures sur place? Mais pas les vôtres.

C'est probablement l'endroit où les amoureux de mangas et d'anime vont vouloir mettre les pieds à tout prix. Le stand Bandai Namco, qui abrite aussi la salle de démonstration un peu trop climatisée de Cyberpunk 2077, regorge de ces titres comme One Punch Man : A Hero Nobody Knows ou encore Dragon Ball Z : Kakarot, que l'on a envie d'essayer.

Et Romain, qui avait envie d'enchaîner comme jamais, a aussi souhaité vous présenter - sous l'oeil aguerri de Joniwan, futur cadreur-star de Gameblog - la façon dont est conçu cet espace très populaire, où l'on peut apercevoir subrepticement certaines stars du stand up actuel (Jason Brokerss et Fary, pour ne pas les citer).

Après ça, vous serez vraiment prêts pour affronter la Paris Games Week, qui se termine ce dimanche 3 novembre.