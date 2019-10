Samsung présente les Galaxy Book Flex, des Laptops convertibles avec dalles QLED

La fin de l'année est généralement le moment idéal pour les constructeurs pour dévoiler les produits à venir. Et cette fois c'est Samsung qui présente les Galaxy Book Flex. Des Laptops convertibles comme nous allons le voir.

C'est décidément la mode des Laptops convertibles. En effet, en plus de Lenovo ou encore ACER, c'est au tour de Samsung de présenter un produit de ce type. Son nom ? Galaxy Book Flex. Pour ce produit il existe 2 modèles : un de 13 pouces et un de 15 pouces.

Comme souvent avec Samsung, l'élégance prime et c'est une nouvelle fois le cas ici, puisqu'il bénéficie d'un châssis en aluminium "Royal Blue" très fin. En quoi cet appareil est convertible vous demandez-vous ? Eh bien ma chère Maryse c'est très simple ! On trouve un système avec des charnières qui permet à l'écran de basculer à 360 degrés pour faire dos au clavier (voir notre galerie d'images) et d'en faire une sorte de grosse tablette. Hélas pas de vidéo officielle pour vous montrer le principe.

Deux en un

L'écran est bien évidemment tactile sinon l'intérêt serait nul. La dalle est QLED et propose une luminance de 600 nits pour une très bonne colorimétrie. Si l'on ne connait pour l'heure ni le prix ni la disponibilité du produit, on sait au moins que la bête proposera la recharge sans-fil Qi (une technologie basée sur la transmission d'énergie). Le mot Qi vient du mandarin et cela sert à désigner la force vitale. On comprend mieux l'intérêt d'utiliser ce mot pour désigner cette méthode d'induction magnétique. En bref, une recharge plus rapide et plus "fiable".

La spécificité du 15 pouces

Coté caractéristiques techniques, Samsung a fait le choix des processeurs Intel Ice Lake 10 nm nouveaux de cette année. Le processeur devrait être accompagné de 16 Go de RAM. Enfin la version 15 pouces proposera en plus un GPU Nvidia GeForce MX 250 histoire d'apporter un gain de puissance supplémentaire.

Pour conclure le Laptop proposera du Wi-Fi 6 et Bluetooth pour la connectivité.