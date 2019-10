PGW 2019 : On a joué à Darksiders Genesis, tu vois le délire ou pas ?

Nous avons déjà eu l'opportunité de vous parler de Darksiders Genesis par le passé. Mais nous n'avions jusqu'à présent pas pu mettre la main dessus. Le jeu étant jouable à la Paris Games Week 2019, Joniwan n'a pas résisté à l'envie de mettre la main dessus et vous donner son avis dessus. Tu vois ce que je veux dire ou pas ?

Darksiders Genesis est donc un spin-off de Darksiders se déroulant avant le premier épisode de la série. En plus de changer le gameplay de la série, on passe d'un monde ouvert en 3D à la Zelda à un Hack & Slash, ce nouveau titre permet de découvrir Strife, le quatrième cavalier de l'apocalypse.

Et en plus de permettre d'incarner Strife, War, le héros du premier Darksiders, est lui aussi jouable. Le joueur a ici la possibilité de passer de l'un à l'autre quand il le souhaite (le jeu en coopération à deux est lui aussi possible). Dans sa vidéo, Joniwan évoque donc le gameplay du jeu et vous livre ses impressions à l'issue de sa session de jeu à la Paris Games Week 2019.

Darksiders Genesis sortira sur PC et Google Stadia le 5 décembre prochain. Sur PS4, Xbox One et Switch, il sera disponible un peu plus tard, le 14 février 2020. Tu vois le délire ou pas ?