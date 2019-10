Paris Games Week 2019 : Alix vous guide à travers les allées du stand Ubisoft

Située dans notre belle capitale (même sous la pluie), la Paris Games Week met comme chaque année le jeu vidéo à l'honneur, et rend bon nombre de démos accessibles aux joueurs ayant fait le déplacement. En bon représentant du jeu vidéo à la française, Ubisoft ne pouvait manquer ce rendez-vous annuel.

Et c'est le YouTubeur en devenir Alix qui prend le micro pour vous guider à travers les titres jouables sur place, parmi lesquels on trouve Watch Dogs Legion, un certain Roller Champions, mais aussi, ô surprise, un petit coin rétro faisant la part belle aux anciennes gloires de l'éditeur français, parmi lesquels nous n'aurons pas pu nous empêcher de repérer un certain Beyond Good & Evil...

Enfin, notre reporter adepte du frag ne peut s'empêcher de conclure sur une note plus positive, avec la présence de l'increvable série Just Dance, qui fait chaque année bouger les foules sur le showfloor parisien. Quel homme !