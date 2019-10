Steam : La nouvelle bibliothèque est enfin là, plus claire et intuitive, nos images

Cette grosse mise à jour de Steam concernant son interface et plus précisément sa Bibliothèque, était attendue et annoncée depuis longtemps. Pas de panique, le jour "J" est enfin arrivé, et après une phase de bêta test, elle est enfin "Live", pour le plus grand plaisir des joueurs.

Qu'avons-nous donc de si particulier dans cette nouvelle mise à jour ? Eh bien tout d'abord on a droit à un gros relooking de l'interface de la bibliothèque. Il est désormais en effet possible de regrouper ses jeux par collection et globalement c'est beaucoup plus aéré et surtout beaucoup plus simple d'accès et plus clair dans la "lecture".

L'accent est également mis sur la communauté avec la mise en avant des jeux joués par vos amis, et le fait de pouvoir leur parler d'un simple clic (voir nos images dans la galerie).

Si la mise à jour ne se fait pas automatiquement, il suffit de cliquer sur l'onglet "Steam" en haut à gauche et cliquer sur "Rechercher des mises à jour".

Une interface plus claire et plus actuelle donc, mais qui fort heureusement, ne dérange pas trop les habitudes.