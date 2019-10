Nintendo Switch : Dernier point sur les ventes de consoles et de jeux

Comme tous les autres, Nintendo a rendu public ses derniers résultats financiers, ceux du deuxième trimestre de l'année fiscale 2019-2020. L'occasion de constater la progression aussi bien côté hardware que software.

À voir aussi : TEST de Luigi's Mansion 3 : Hostellerie collective cinq étoiles

Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019, ce sont 4,8 millions de Nintendo Switch qui ont trouvé preneur dans le monde. Voilà qui amène le total d'unités écoulées à 41,67 millions. Les prévisions de machines vendues pour l'année démarrant le 1er avril 2019 et terminant le 31 mars 2020 restent les mêmes : 18 millions sur cette période.

Côté jeux, ils sont 35,88 millions à avoir été adoptés durant ce trimestre. Avec un calcul savant, on arrive à 246,01 millions de logiciels ayant été achetés depuis la sortie de la Nintendo Switch. Est-ce que, du coup, le TOP 10 du classement des ventes de jeux first party subit quelques bouleversements ?

La réponse immédiatement avec la mise à jour qui va bien :

Vous aurez remarqué que le dernier Smash Bros. a dépassé l'odyssée du plombier et que, l'amour des créatures de poches a permis une entrée fracassante du dernier Pokémon paru dans le club des plus de dix fois millionnaires.

Enfin, le jeu de création et la restauration de Link's Awakening ont fait un carreau sur 1-2 Switch et Mario Tennis Aces. Quant à ceux qui se demandent où peut bien se trouver Fire Emblem : Three Houses, la firme de Kyoto n'a pas manqué de préciser que le jeu sorti le 26 juillet dernier s'était vendu à 2,29 millions d'exemplaires.

On pourra quand même dire que tout va bien et que les arrivées de Luigi's Mansion 3 et Pokémon Épée et Bouclier, sans oublier au moins Animal Crossing : New Horizons en 2020 devraient assurer encore quelques mois ensoleillés pour Big N.