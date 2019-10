Resident Evil : Capcom dévoile une aventure textuelle jouable gratuitement sur navigateur

S'il est un genre qui se prête particulièrement bien aux célébrations d'Halloween, c'est évidemment celui du survival horror. Et à ce titre, Capcom entend bien profiter de l'édition 2019 pour continuer à faire parler de la licence Resident Evil, même sans jeu à vendre.

Et c'est contre toute attente un jeu de navigateur qui se dévoile aujourd'hui : disponible en anglais et en japonais sur le site officiel de Capcom, Escape For Halloween prend la forme d'un bon vieux Livre dont vous êtes le héros, sans la possibilité de tricher comme un malpropre.

Alors que votre petit groupe de potes se rendait à une traditionnelle soirée d'Halloween, votre avatar se fait kidnapper par la très vilaine entreprise Umbrella Corporation, et il ne tiendra qu'à vous de ne pas finir disséquer sur une table d'opération.

Mais à l'instar d'un certain Dark Souls, vous allez de toutes façons mourir, encore et encore, et nous pouvons déjà en témoigner, croyez-nous. Un clic de travers, et c'est le trépas assuré. pour vous donner une idée de ce qui vous attend, le site VideoGamer pense savoir que seuls sept internautes habiles ou chanceux ont réussit à en sortir vivants... Avis aux amateurs, et aux polyglottes.

L'histoire ne dit pas combien de temps Escape For Halloween sera disponible, alors dépêchez-vous.