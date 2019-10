Paris Games Week : On vous fait découvrir le stand PlayStation

La Paris Games Week 2019 est lancée, officiellement. Jusqu'à ce dimanche, vous pouvez vous rendre à Paris Expo Porte de Versailles pour arpenter les allées du salon. Et si vous voulez vous repérer, on vous en montre certains recoins en avance.

On commence avec ce qui prend le plus de place. Non, pas l'ego d'un créateur japonais qui commence sa grande tournée mondiale à Paris, arrêtez les sarcasmes. On parle du gigantesque stand PlayStation, d'une taille respectable de 2.700 m².

Romain, qui passait par là avec une caméra, un micro et un Poufy - heureux hasard - vous propose de le découvrir en long, en large, et en travers. Après ça, vous pourrez situer avec précision les endroits où aller essayer Final Fantasy VII Remake, Predator : Hunting Grounds, voir des costumes de Marvel's Avengers ou vous éclater en motion gaming. Et ça n'a pas de prix. Si ? Ah oui, celui de l'entrée du salon.

La Paris Games Week se termine ce dimanche 3 novembre.