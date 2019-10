Pokémon GO continue de cartonner, et franchit un énorme cap : Les chiffres

L'expérience de la vie nous amène avec le temps à relativiser, à voir les choses sous un autre angle, et à délaisser le manichéisme qui caractérise parfois nos jeunes années. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un titre se définit comme un free-to-play peut tout à fait générer des milliards de pépètes...

Ainsi, Pokémon GO (puisque c'est de lui dont il s'agit, lisez les titres, s'il vous plaît) n'en finit plus de cartonner : à défaut d'avoir réussi à mettre fin aux guerres qui opposent entre eux les hommes à sa sortie durant l'été 2016, le jeu mobile de captures de monstres fait une nouvelle fois les affaires de Nintendo.

Le site Sensor Tower vient en effet de faire ses comptes, et l'addition est on ne peut plus juteuse pour la firme japonaise, puisque Pokémon GO dépasse désormais les $3 milliards de recettes (environ 2,7 milliards d'euros), un score ô combien alléchant pour un titre qui se télécharge gratuitement, rappelons-le.

Avec $774 millions pour la seule année 2019 toujours en cours, le jeu aura été téléchargé 541 millions de fois, ce qui nous donne après un rapide calcul vérifié par notre spécialiste Trazom nous donne une moyenne de $5,60 par tête de pipe.

Les États-Unis se hissent en tête des bons clients avec $1,1 milliard, suivis par les Japonais et $884,5 millions de dépenses. Et dans cette vaste course à l'échalote, sachez que les utilisateurs Android représentent 78,5% des joueurs contre 21,5% pour iOS.

Et vous connaissez la meilleure ? Avec de tels scores, le succès est loin d'être terminé !