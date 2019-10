eSport en France : 10,6 millions de joueurs, presque 3 millions d'amateurs... tous les chiffres

À l'occasion du lancement de la Paris Games Week ce 29 octobre, l'association France Esports a dévoilé son nouveau baromètre de l'esport français, réalisé avec Médiamétrie. Voici l'essentiel.

1,3 million de joueurs esportifs amateurs. C'est le chiffre de l'un des trois profils identifiés par le baromètre, les deux autres étant les joueurs grand public (10,6 millions) et l'esporif de loisir, c'est-à-dire ceux faisant de la compétition sur les jeux en ligne en parties classées, mais pas des tournois à proprement parler (2,9 millions).

Les joueurs esportifs amateurs incluent ceux ayant déjà participé à une compétition en ligne ou offline, et qui dispute des parties classées sur les jeux en ligne. Il y aurait 90% d'hommes pour 10% de femmes, un écart qui n'évolue que peu. Enfin, sans surprise, 91% d'entre eux ont entre 15 et 34 ans.

Les préférences de types de jeux changent aussi forcément en fonction de leur pratique :

Les jeux compétitifs les plus populaires auprès du grand public sont FIFA, Fortnite et Call of Duty. D'un autre côté, pour les esportifs amateurs, League of Legends est en première position, suivie de CS:GO et d'Overwatch.

Le baromètre complet se trouve dans notre galerie ci-dessous !