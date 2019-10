Nvidia détaille ses nouvelles cartes GTX 1660 Super et 1650 Super

D'abord des rumeurs, puis des bruits de couloirs de plus en plus forts et enfin des fuites. Rien n'aura été épargné pour les cartes GTX 1660 SUPER et 1650 SUPER de chez Nvidia qui se présentent officiellement aujourd'hui.

Voilà ce qu'il faut d'abord retenir coté caractéristiques pour les cartes GTX 1660 SUPER et 1650 SUPER :

GTX 1660 SUPER :

Coeurs CUDA : 1408

: 1408 Fréquence : 1530 MHz

: 1530 MHz Fréquence boost : 1785 MHz

: 1785 MHz Performance : 5 TFLOPS

: 5 TFLOPS Vitesse mémoire : 14 gbit/s

14 gbit/s Vitesse : 6 go GDDR6

: 6 go GDDR6 Interface mémoire :192 bits

:192 bits Bande passant e : 336 go/s

e : 336 go/s Enveloppe Thermique : 125 W

GTX 1650 SUPER :

Coeurs CUDA : 1280

: 1280 Fréquence : 1530 MHz

: 1530 MHz Fréquence boost : 1725 MHz

: 1725 MHz Performance : 4 TFLOPS

: 4 TFLOPS Vitesse mémoire : 12 gbit/s

: 12 gbit/s Vitesse : 4 go GDDR6

: 4 go GDDR6 Interface mémoire :128 bits

:128 bits Bande passante : 192 go/s

: 192 go/s Enveloppe Thermique : 100 W

Les deux cartes embarquent de la mémoire GDDR6 et se situent au dessus de la 1060 en termes de puissance. La 1660 SUPER est par exemple annoncée comme étant 1,5 fois supérieure à une 1060. Les cartes sont de génération Turing comme les cartes RTX à la différence qu'elles ne proposent pas la possibilité de gérer le ray tracing (hélas).

Nous avons donc ici des cartes moyen de gamme (surtout pour la GTX 1660 SUPER) qui permettent de tutoyer les performances des modèles RTX sans en proposer toutes les possibilités. Le but étant d'avoir un moyen de gamme intermédiaire à un meilleur prix. Quelque chose de plus concurrentiel en tout cas que les RTX 2060 qui sont à 300 euros minimum et plus généralement à 350 euros.

La 1660 SUPER devrait être proposée au tarif de 250 euros dès le 29 octobre (aujourd'hui à la publication de cette news) et la 1650 SUPER devrait voir le jour le 22 novembre à un prix qui n'est pas encore connu.