Ninja Theory (Hellblade) annonce The Insight Project, pour comprendre et soulager les maladies mentales

Avec Hellblade : Senua's Sacrifice, Ninja Theory a abordé la souffrance mentale de manière étonnante. Très engagé, le studio de Cambridge a décidé de lancer un projet faisant se rencontrer game design et recherche scientifique.

L'idée de The Insight Project : développer une association entre technologie, game design et neuroscience dans le but de développer de nouvelles thérapies aidant à apaiser les troubles psychiatriques. Cette initiative soutenue par les Xbox Games Studios, on la doit à Ninja Theory.

Les anglais avaient, après le lancement de l'excellent Hellblade, fait montre d'une certaine implication dans l'aide aux personnes touchées par les maladies mentales - sujet central du jeu où l'héroïne est schizophrène. L'équipe menée par Tameem Antoniades avait consulté un docteur et chercheur, Paul Fletcher, de l'université de Cambridge, pour tenter de reproduire le plus fidèlement possible ce que peut ressentir une personne psychotique.

C'est avec lui qu'ils se sont associés pour développer ce projet qui va tenter de faire du jeu un moyen permettant de comprendre la maladie, via des expérimentations plus que sérieuses, et améliorer la qualité de vies de nombreux malades dans le monde.

Le chemin sera sûrement long et l'on suivra cela avec attention sur le site officiel. Et, encore une fois, Ninja Theory ne mérite que des applaudissements de notre part.