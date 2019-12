NieR : Un nouveau site pour les 10 ans de la licence

En avril 2009 paraissait un spin-off de Drakengard ayant acquis un statut particulier auprès des joueurs et dont la suite figure comme l'un des plus beaux succès récents de Square Enix...

Oui, vous l'avez deviné (et de toute manière, c'était déjà écrit), on parle de NieR, décliné en plusieurs versions, Gestalt et RepliCant, changeant Nier, le personnage principal, et ses relations à celle qu'il tente de protéger, Yonah. Eh bien cela fait plus de dix ans que cet action-RPG fantasy est sorti.

Ce 3 décembre 2019, jour où NieR Automata a reçu une récompense lors des PlayStation Awards, Square a mis en ligne un site spécial, avec un logo dixième anniversaire de NiER - et la tête du très maudit Emil - devenue masque pour le créateur Yoko Taro. Il convient de rappeler que NieR Automata, conçu avec PlatinumGames, est sorti en février 2017 et que sa réussite commerciale appelle évidemment à ce que l'univers continue d'être creusé. Cela fera bientôt trois ans, et les fans en redemandent.

Avec ce site pour le moins épuré, le message est-il, au passage, de laisser entendre que quelque chose se préparerait en coulisses ? Qu'une annonce pourrait arriver ? Que le projet pourrait s'appeler Nourdine NieRNieR et faire exploser le monde par sa folie ?