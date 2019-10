Fortnite : L'événement Cauchemars de retour avec la mise à jour 11.10

Après le teasing de ce lundi, c'est l'heure du déploiement pour le Battle Royale d'Epic Games. Place à la dernière update et à l'événement Fortnite : Cauchemars pour plus de frissons.

À voir aussi : Epic Games Store : Layers of Fear et QUBE 2 offerts, les prochains jeux gratuits annoncés

Voilà, Halloween approche et l'île de Fortnite est à nouveau plongée dans le spooky le plus intense.

La première nouveauté de la mise à jour 11.10, en plus de la correction de problèmes dont on peut consulter la liste ici, c'est que vous pouvez désormais attribuer des surnoms à vos amis en jeu. Cela vous permettra de les reconnaître immédiatement, et personne d'autres ne les verra.

Plus sérieusement, l'événement Cauchemars amène en premier lieu un challenge pour réactiver le Creuset. En sus, on trouve le mode temporaire Roi de la tempête, dans lequel vous affronterez un monstre gigantesque et devrez l'empêcher de détruire la map. Un autre défi, la Baston du frisson, créé par un certain BluDrive, propose à des équipes de deux joueurs de s'affronter sur plusieurs manches

Ensuite, ce sont des objets que vous pouvez découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous que vous pouvez tenter de récupérer :

L'ensemble Frousseball : si vous perdez votre tibia à cause d'un tacle, ce n'est pas très grave grâce à ces tenues.

si vous perdez votre tibia à cause d'un tacle, ce n'est pas très grave grâce à ces tenues. La pioche Poing royal : ce grand prétentieux de roi de la tempête a créé cet outil pour affirmer sa propre gloire.

ce grand prétentieux de roi de la tempête a créé cet outil pour affirmer sa propre gloire. Le pack Malédiction mystique : donnez-vous un air d'outre-tombe avec la tenue Courroux et l'accessoire de dos Sablier à bandelettes. Déverrouillez-les immédiatement puis accomplissez des défis pour obtenir des variantes de style supplémentaires !

donnez-vous un air d'outre-tombe avec la tenue Courroux et l'accessoire de dos Sablier à bandelettes. Déverrouillez-les immédiatement puis accomplissez des défis pour obtenir des variantes de style supplémentaires ! Vous cherchez d'autres objets à faire froid dans le dos ? Mettez la main sur le pack Jugement dernier, comprenant la tenue Catrina et l'accessoire de dos Chrysanthèmes, la tenue Willow et l'accessoire de dos Poupée flippante, et la tenue Indigo et l'accessoire de dos Ailes vespérales.

Au passage, le Mode Créatif et Sauver le Monde se dotent eux aussi de nouveautés. Celles-ci sont décrites sur cette page et cette autre page.

Fortnite se pratique sur PS4, Xbox One, PC, Mac, Nintendo Switch, supports iOS et Android.