Star Wars : Les créateurs de Game of Thrones abandonnent leur trilogie

En février dernier, la nouvelle avait fait grand bruit (Star Wars : Une nouvelle série de films par les créateurs de Game of Thrones). Mais l'agenda des deux producteurs de Game of Thrones s'est trop rempli, au point de devoir renoncer à la Force.

La nouvelle salve de films post-saga Skywalker se fera donc sans eux. David Benioff et Daniel Brett Weiss ont annoncé avoir renoncé à la trilogie Star Wars qu'ils devaient lancer en grande pompe en 2022. Et c'est à Netflix, avec qui le duo a signé un contrat juteux (plus de 200 millions de dollars) pour développer des contenus exclusifs, que l'on doit ce retrait, qui signifie l'annulation pure et simple du projet.

En clair : pas le temps, comme ils l'ont expliqué à Deadline :

Nous adorons Star Wars. Quand George Lucas l'a créé, il nous a créés aussi. Discuter avec lui et l'équipe actuelle de Star Wars a été une l'une des plus fortes émotions de nos vies, et nous aurons toujours une dette envers cette saga qui a tout changé.



Il n'y a malheureusement pas assez d'heures dans une journée pour que nous puissions faire honneur à la fois à Star Wars et à nos projets Netflix. C'est donc à regret que nous nous retirons.

Reviendront-ils plus tard ? On ne sait jamais. Reste que se pose maintenant la question de la succession, puisque ce sont leurs films qui devaient prendre la suite du cycle entamé en 1977, celui de Rian Johnson n'étant pas suffisamment avancé.

Star Wars Episode IX : L'Ascension de Skywalker, dernier épisode de la nouvelle trilogie, est quant à lui toujours prévu dans nos salles obscures pour le 18 décembre prochain.