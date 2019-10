X019 : La manette collector de l'événement Xbox se dévoile en vidéo

Il y a quelques jours, Xbox présentait en détails la nouvelle itération de son pad Elite. La firme de Redmond enchaîne avec l'annonce d'une manette conçue pour célébrer l'événement communautaire qui se tiendra à Londres en novembre.

Le X019 se tiendra du 14 au 16 novembre prochain à Londres. Les fans présents auront l'occasion, sur place, de partager, de kiffer, et de découvrir tout un tas de choses. Cette célébration de la marque qui nous fait faire des X avec nos bras s'accompagne d'un brin de merchandising exclusif.

Xbox s'est associé avec DPM Studio - division "camouflage" de la marque de streetwear Maharishi pour créer la manette sans fil DPM X019, au coloris... exotique. Limité à 1000 exemplaires et prévu pour un lancement le 14 novembre prochain, juste au terme de l'Inside Xbox spécial, ce pad coûtera 99,99 dollars - et on imagine la même chose en euros, même si l'on n'est sûr de rien.

Soyons tout de suite clair : on va vous laisser jeter un oeil à notre galerie d'images ci-dessous et à la bande-annonce ci-dessus et vous laisser vous faire votre opinion dans votre coin. Ce n'est pas que je veux pas, mais une fatigue oculaire s'est abattue au moment où je l'ai aperçue, ainsi que les habits et accessoires de mode conçus en partenariat avec Meta Threads et PinUSA, qui arborent les mêmes motifs.