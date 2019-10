NVIDIA annonce la sortie de la nouvelle SHIELD TV

NVIDIA annonce en ce jour la nouvelle génération des SHIELD TV avec au programme deux nouveaux modèles SHIELD TV et SHIELD TV Pro.

La box TV Nvidia s'offre deux nouvelles versions :

Ces deux nouveaux modèles constituent une avancée majeure pour la SHIELD, qui a toujours apporté des innovations révolutionnaires depuis son lancement il y a cinq ans. Elles proposent une expérience de divertissement inégalée, grâce aux technologies intégrées comme Dolby Atmos et Dolby Vision.

Les deux nouveaux modèles sont donc SHIELD TV et SHIELD TV Pro : la nouvelle puce Tegra X1+ qui délivre 25% de puissance en plus intègre bien évidement les deux modèles.

La version classique propose aussi un nouveau design en forme de tube. Elle intègre également un port Ethernet Gigabit et d'une connexion Wifi double bande. La SHIELD TV Pro reprend le design de la version précédente version avec une mémoire et une capacité de stockage supplémentaire, ainsi que deux ports USB pour faire fonctionner un serveur Plex Media et connecter des disques durs.

Il vous en coûtera donc 159 euros pour le prix de la Shield TV et 219 euros pour la Shield TV Pro.