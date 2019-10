League of Legends : G2 est la dernière équipe européenne en lice pour la demi-finale du World Championship

Ce week-end du 25 octobre se sont déroulés les quarts de finale du World Championship de League of Legends. Sur les trois équipes européennes, deux ont été éliminées : il ne reste plus que G2 qui est passée en demi-finale.

À voir aussi : Riot Games annonce l'arrivée de son mode stratégique Combat Tactique sur mobile

Sur les trois équipes européennes ayant atteint les playoffs du mondial, seulement G2 s'en est sortie ce week-end, en remportant son match contre les rookies coréens de DAMWON Gaming. De son côté, Splyce est tombée contre l'équipe la plus titrée au monde sur League of Legends : SK Telecom T1. Un adversaire de taille qui l'a emporté face aux européens, mais Splyce leur a tenu tête et a pu prendre une victoire, terminant le match 1-3. Une bonne façon de terminer la saison pour l'équipe que personne n'avait attendu aussi haut au début de la saison.

Fnatic, quant à elle, a affronté l'équipe numéro 1 chinoise, FunPlus Phoenix. Malgré des performances chancelantes en phase de groupes, elle a monté un beau niveau de jeu en playoffs face aux européens, qui étaient pourtant les grands favoris du public à Madrid. Fnatic a perdu son match 1-3 et termine ce mondial sans avoir pu atteindre le même niveau que l'année dernière, à savoir, la finale mondiale.

Pour la demi-finale, il ne restera donc plus qu'une équipe européenne, celle qui fait partie des pressenties au titre de championne du monde : G2 Esports. Mais son adversaire sera de taille, puisqu'il s'agira de SKT T1. Ce match promet de montrer le plus haut niveau de jeu sur League of Legends, alors que deux équipes chinoises s'affronteront pour la place en finale : Invictus Gaming, championne du monde en titre, et FunPlus Phoenix.

Les demi-finales du World Championship se lanceront le samedi 2 novembre, Invictus Gaming affrontant FunPlus Phoenix à midi !