Xbox : Les soldes Shocktober sont lancées, des économies jusqu'à -60%

Finalement, avoir des soldes, c'est simple. N'importe quel événement peut faire l'affaire. Halloween, en l'occurrence, permet à Microsoft de proposer des réductions flippantes sur des dizaines de jeux en versions dématérialisées.

Et voilà, c'est SHOCKTOBER. Comprenez que c'est la période du mois d'octobre où on flippe affreusement à cause d'Halloween. Et en fait, c'est une bonne chose, car les prix aussi ont peur. Olala, c'est pratique.

Alors grâce aux soldes Shocktober qui durent jusqu'au 1er novembre, on trouve donc plus de 150 offres plus intéressantes sur Xbox One et une quarantaine sur Xbox 360. Particularité : ils sont tous plein de sang et d'effroi. Quelques exemples ci-dessous :

Pour tout le reste, on vous laisse aller sonner à la porte du store Microsoft et demander des bonbons dans votre costume de Dracula.