Bibliotech #006 : John Carpenter, Diablo et la BD Aurion, vos livres de la rentrée

Gameblog vous propose un nouveau rendez-vous mensuel avec "Bibliotech", une émission 100% consacrée aux ouvrages traitant de jeux vidéo. Chaque mois, nous vous proposerons ainsi une petite sélection des meilleurs livres gaming du moment.

À voir aussi : The Witcher : L'auteur des livres réclame de l'argent à CD Projekt... qui refuse

Et notre 6ème émission, celle de la rentrée 2019 / 2020, toujours menée de main de maître par le très "culturé" Tiger, sera consacrée à trois titres haut en couleurs. Ces trois ouvrages incontournables de votre Bibliotech sont les suivants :

L'oeuvre de John Carpenter. Les masques du maître de l'horreur (Third Editions) par Stéphane Bouley, Diablo Le Livre d'Adria (Mana Books) par Robert Brooks et Aurion - Tome 1 : L'Héritage des Kori-Odan (KIROO Games) par YAKAN Brand, Olivier Madiba et Georges Pondy.



Bon visionnage à toutes et à tous et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à partager cette émission sur vos réseaux !

Si vous désirez vous procurer les livres dont nous vous parlons dans l'émission, rien de plus simple, voici tous les liens pratiques :

Rendez-vous chaque mois !

#bibliotech

Vous aimez les chroniques de Gameblog ?

Elles existent grâce aux abos Premium, alors si vous voulez en assurer la pérennité, n'hésitez pas à devenir membre Premium...