Epic Games Store : Layers of Fear et QUBE 2 offerts, les prochains jeux gratuits annoncés

Toutes les semaines, Epic Games propose via son store PC de quoi alimenter les joueurs sans qu'ils aient à s'inquiéter pour leur porte-monnaie. Aujourd'hui, vous allez vous faire peur. Dans sept jours, un peu moins.

À voir aussi : Xbox : Les soldes Shocktober sont lancées, des économies jusqu'à -60%

Voilà. Désormais, vous pouvez faire l'acquisition pour la vie et sans avoir rien déboursé de Layers of Fear et Q.U.B.E. 2 en allant sur l'Epic Games Store. De quoi flipper et s'arracher les cheveux avant Halloween. Parfait. Mais du coup, lorsqu'ils ne seront plus offerts, dans 7 jours, qui le sera ?

Du 31 octobre au 7 novembre, il sera temps d'aller chercher gratuitement SOMA et Costume Quest.

Encore une fois, il sera question d'un titre horrifique, qui nous emmène dans les profondeurs marines, et d'un jeu beaucoup plus léger, voire enfantin. Ce qui devrait permettre de se détendre un peu. Merci. J'en avais un peu marre de sursauter ces derniers temps.

Satisfaits ?