France : Le SELL dévoile les pratiques des joueurs dans une nouvelle étude

Parce que le temps passe, passe et passe, mais que les choses ne semblent pas pour autant changer concernant l'image relativement négative qui continue de coller à la peau du jeu vidéo, le Syndicat des Éditeurs de Logiciel de Loisirs (que l'on abrège généralement par SELL) dévoile aujourd'hui quelques statistiques pour une fois encore tordre le coup aux idées reçues.

Intitulée "Les Français et le jeu vidéo", cette étude réalisée par Médiamétrie auprès de 4049 internautes de dix ans et plus nous rappelle que 37 millions de joueurs au moins occasionnels peuplent l'hexagone, et que l'âge moyen des joueurs atteint désormais 39 ans chez les femmes, et 42 ans chez les hommes. La tranche 10-17 ans est la plus joueuse, avec 96% d'adeptes.

Mais le SELL s'attarde aussi sur l'une de ses spécialités, à savoir la norme PEGI, présente depuis 2003 sur nos boîtes de jeu : si 90% des parents interrogés déclarent connaître leur existence, seul 33% de ces derniers l'utilisent véritablement.

En ce qui concerne les usages, le smartphone se place en première position des plateformes privilégiées par les joueurs (53%), devant le PC (50%) et les consoles de jeu (46%). Étonnamment, les joueurs sur consoles sont plus jeunes que les joueurs PC.

Toujours selon l'étude, les joueurs interrogés sortent plus souvent et pratiquent plus d'activités que le reste des internautes en général, et consomment plus de VOD que le reste des internautes, écoutent plus de musique et lisent également plus souvent.

Bref, ces statistiques semblent une fois de plus défaire certains poncifs, et ne as être pour autant reprise par les détracteurs du média qui nous réunit ici...