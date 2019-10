Monolith Productions fêtera ses 25 ans en direct sur Twitch

Monolith Productions va organiser un live stream sur Twitch, car 25 ans d'existence, ça se fête. L'occasion de revenir sur l'historique d'un studio aux multiples hits, mine de rien.

Ce vendredi 25 octobre à 22h00 dans la fenêtre vidéo ci-dessus, vous pourrez suivre un livestream festif de Monolith Productions. Le studio américain à ne pas confondre avec le japonais Monoltih Soft, est une filiale de Warner Bros. Interactive Entertainment à qui l'on doit, pour rappel La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor et La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre.

Mais l'on prend la peine de remonter plus loin dans le temps, on n'oubliera pas de mentionner qu'ils sont à l'origine de l'incroyable F.E.A.R. qui avait révolutionné le jeu d'horreur et dans une certaine mesure le FPS, notamment grâce à une I.A plutôt performante. Et n'oublions, puisque Plume insiste, Condemned et surtout les deux épisodes de No One Lives Forever.

Espérons qu'on puisse apprendre quelque chose sur les prochains projets du studio, même un maigre indice.