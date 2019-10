Chernobylite donne sa feuille de route jusqu'à sa sortie définitive

Arrivé en accès anticipé sur Steam et GOG le 16 octobre, Chernobylite commence à peine le long chemin qui le mène jusqu'à sa sortie définitive. Celui-ci sera pavé d'évolutions que The Farm 51 a pris soin de détailler.

Après un lancement sympathique sur Steam, avec une première place dans les classements des ventes, Chernobylite ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a encore du boulot pour qu'il soit prêt à briller en hiver 2020, à la sortie de la version 1.0.

Les doublages anglais sont maintenant disponibles tout comme la possibilité de passer l'interface et les sous-titres en anglais, français, allemand, espagnol, russe, néerlandais, hongrois et polonais. Reste à étoffer le contenu, parce que les quelques zones proposées actuellement ne constituent pas la globalité de l'expérience.

Ce que l'Early Access promet tout au long de l'année à venir, et que vous pouvez voir dans notre galerie d'images ci-dessous, ce sont d'abord, cet automne, une map, de l'optimisation, un système de personnalisation des armes et de nouveaux outils d'artisanat ainsi qu'un mode de jeu libre. Par la suite, on peut s'attendre à d'autres maps, plus de personnages à rencontrer, des missions supplémentaires et des rééquilibrages permanents.

Bref, on devrait pouvoir oublier tous les bugs un peu pénibles auxquels on a eu droit la première fois qu'on l'a lancé et donc s'amuser plus longtemps. Et pouvoir aller sur les traces de Tatyana tranquillement. Enfin, aussi tranquillement que possible quand on se balade dans la région de Chernobyl et qu'il est question de voyages temporels avec un gros malabar aux basques.